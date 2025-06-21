"Мы не остановимся": посол Израиля в ООН сделал предупреждение Ирану

Израиль не прекратит наносить удары по объектам в Иране до тех пор, пока полностью не устранит ядерную угрозу.

Об этом заявил посол Израиля в ООН Дани Данон на заседании Совета Безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не остановимся. Пока не будет ликвидирована ядерная угроза Ирана, пока не будет разоружена его военная машина, пока наши и ваши люди не будут в безопасности", - сказал он.

В то же время постоянный представитель Ирана в ООН, жалуясь Совбезу на израильские атаки, призвал принять меры и объявил, что Тегеран продолжит "обороняться".

"Израиль заявил, что будет продолжать эту атаку столько дней, сколько потребуется. Мы встревожены сообщениями о том, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этой войне", - пожаловался иранский дипломат.