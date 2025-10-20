Израиль возобновил перемирие в Газе после авиаударов и гибели военных

После серии столкновений на границе с сектором Газа Израиль объявил о возобновлении режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Израильские военные заявили, что режим прекращения огня в Газе снова вступил в силу. До этого по всему анклаву были нанесены удары по позициям ХАМАС — по словам армии, целью стали полевые командиры, склады оружия и туннели. Причиной обострения стал обстрел израильских подразделений, в результате которого погибли двое солдат.

Палестинские медики сообщили о 26 погибших, среди которых были женщина и ребенок. Один из ударов пришёлся по бывшей школе в районе Нусейрат, где находились перемещённые семьи.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу, назвав произошедшее "открытым нарушением" условий перемирия. Позже под давлением США было принято решение возобновить гуманитарные поставки.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутое при его посредничестве перемирие продолжает действовать. Он подчеркнул, что американская сторона не располагает доказательствами причастности руководства ХАМАС к обстрелу.

По словам Трампа, "возможные провокации могли быть организованы отдельными боевиками, не связанными с командованием". Он также отметил, что Вашингтон намерен "жестко, но справедливо" реагировать на подобные инциденты.

Вице-президент США Джей Ди Венс в беседе с журналистами сообщил, что внутри ХАМАС действует около 40 автономных групп, и не все они подчиняются центральному руководству. По его словам, часть из них может соблюдать условия перемирия, тогда как другие продолжают провокационные действия.

Позиция Израиля и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что приказал армии "жестко ответить на нарушение договоренностей".

В свою очередь, вооружённое крыло ХАМАС заявило о приверженности соглашению и подчеркнуло, что не имеет отношения к столкновениям в Рафахе. Представители движения отметили, что контактов с вооруженными группами в этом районе не поддерживают с марта.

Американские и израильские чиновники подтвердили, что в понедельник Израиль посетят специальный посланник США Стив Виткофф и советник президента Джаред Кушнер.

По данным Вашингтона, одной из тем переговоров станет восстановление безопасности в Газе и возможное участие арабских стран Персидского залива в стабилизации региона.