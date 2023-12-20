ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль будет продолжать войну, пока не уничтожит ХАМАС, - премьер

Тель-Авив, Среда 20 декабря 2023 22:25
UA EN RU
Израиль будет продолжать войну, пока не уничтожит ХАМАС, - премьер Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль планирует вести войну с ХАМАС до тех пор, пока группировка боевиков не будет уничтожена полностью. Только такой сценарий будет для Тель-Авива победой.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы продолжаем войну до конца. Она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен - до победы... пока не будут достигнуты все поставленные нами цели: уничтожение ХАМАС, освобождение наших заложников и устранение угрозы в Секторе Газа", - подчеркнул глава израильского правительства.

По его словам, те, кто думает, что Израиль остановится, "оторваны от реальности".

Премьер отметил, что всем террористам ХАМАСа, от первого до последнего, "грозит смерть". И у них есть только два варианта - сдаться или умереть.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, Израиль продолжает наземную операцию в Секторе Газа с целью уничтожения боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля уже контролирует крупнейший город палестинского анклава - Газу и фактически южную половину Сектора Газа.

Сейчас наступление израильских военных продолжается на севере анклава.

Еще вчера, 19 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что его страна готова ко второй гуманитарной паузе в войне, чтобы освободить заложников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Сенат США может одобрить дополнительную помощь Украине в январе, - Кирби
Сенат США может одобрить дополнительную помощь Украине в январе, - Кирби
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году