Израиль купит у США еще одну эскадрилью истребителей F-35 за 3 млрд долларов
Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Израиля.
Производителем данных самолетов является американская компания Lockheed Martin.
В заявлении ведомства также отмечается, что дополнительные 25 истребителей доведут количество парта F-35 в израильских Военно-воздушных силах до 75 штук.
Средства на покупку самолетов будут выделены из пакета оборонной помощи, получаемой Израилем от Штатов.
Истребители F-35 "Adir" (фото: twitter.com/Israel_MOD)
Самолеты F-35
В Израиле эти самолеты впервые применили в боевых действиях весной 2018 года. В целом стана стала первой зарубежной державой, которая получила американские истребители F-35 "Адир".
F-35 Lightning - это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью.
Добавим, что Штаты изучают возможность расширения продаж истребителей этого типа от Lockheed Martin еще нескольким странам, среди которых Польша, Румыния, Испания и Греция.
Напомним также, недавно в Штатах одобрили продажу Чехии истребителей F-35, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 5,62 млрд долларов.
Также сообщалось, что в конце мая США отказали Таиланду в продаже F-35 из-за проблем с обучением пилотов и техническим обслуживанием.
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