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Израиль купит у США еще одну эскадрилью истребителей F-35 за 3 млрд долларов

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Понедельник 03 июля 2023 01:42
Израиль купит у США еще одну эскадрилью истребителей F-35 за 3 млрд долларов Фото: истребитель F-35 (twitter.com/Israel_MOD)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Израиля.

Производителем данных самолетов является американская компания Lockheed Martin.

В заявлении ведомства также отмечается, что дополнительные 25 истребителей доведут количество парта F-35 в израильских Военно-воздушных силах до 75 штук.

Средства на покупку самолетов будут выделены из пакета оборонной помощи, получаемой Израилем от Штатов.

Истребители F-35 "Adir" (фото: twitter.com/Israel_MOD)

Самолеты F-35

В Израиле эти самолеты впервые применили в боевых действиях весной 2018 года. В целом стана стала первой зарубежной державой, которая получила американские истребители F-35 "Адир".

F-35 Lightning - это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью.

Добавим, что Штаты изучают возможность расширения продаж истребителей этого типа от Lockheed Martin еще нескольким странам, среди которых Польша, Румыния, Испания и Греция.

Напомним также, недавно в Штатах одобрили продажу Чехии истребителей F-35, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 5,62 млрд долларов.

Также сообщалось, что в конце мая США отказали Таиланду в продаже F-35 из-за проблем с обучением пилотов и техническим обслуживанием.

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