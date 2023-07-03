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Ізраїль придбає у США ще одну ескадрилью винищувачів F-35 за 3 млрд доларів

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Понеділок 03 липня 2023 01:42
Ізраїль придбає у США ще одну ескадрилью винищувачів F-35 за 3 млрд доларів Фото: винищувач F-35 (twitter.com/Israel_MOD)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Ізраїлю схвалило придбання в уряду США третьої ескадрильї винищувачів-невидимок F-35 (Adir). Загальна сума операції складає 3 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Ізраїлю.

Виробником цих літаків є американська компанія Lockheed Martin.

У заяві відомства зазначається, що додаткові 25 винищувачів доведуть кількість парта F-35 в ізраїльських Військово-повітряних силах до 75 штук.

Кошти на купівлю літаків буде виділено з пакета оборонної допомоги, яку отримує Ізраїль від Штатів.

Винищувачі F-35 "Adir" (фото: twitter.com/Israel_MOD)

Літаки F-35

В Ізраїлі ці літаки вперше застосували у бойових діях навесні 2018 року. Загалом стан стала першою зарубіжною державою, яка отримала американські винищувачі F-35 "Адір".

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю.

Додамо, що Штати вивчають можливість розширення продажів винищувачів цього типу від Lockheed Martin ще кільком країнам, серед яких Польща, Румунія, Іспанія та Греція.

Нагадаємо також, нещодавно в Штатах схвалили продаж Чехії винищувачів F-35, а також боєприпасів та супутнього обладнання на суму до 5,62 млрд доларів.

Також повідомлялося, що наприкінці травня США відмовили Таїланду у продажу F-35 через проблеми з навчанням пілотів та технічним обслуговуванням.

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