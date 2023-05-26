ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США отказали Таиланду в продаже истребителей F-35

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 26 мая 2023 01:15
США отказали Таиланду в продаже истребителей F-35 Фото: США отказались продавать Таиланду истребители F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты отказались продавать свои истребители-невидимки F-35 Таиланду из-за проблем с обучением и техническим обслуживанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таиланд, который в 2003 году был назван Соединенными Штатами основным союзником, не входящим в НАТО, в прошлом году выделил бюджет в размере 408 млн долларов на новые самолеты для замены стареющих экземпляров.

В правительстве Таиланда намеревались купить до восьми самолетов Lockheed Martin F-35A. Но продажа истребителей пятого поколения зависела от ряда условий, среди доступность обучения и технического обслуживания.

В настоящее время Таиланд имеет на вооружении 12 истребителей JAS-39 Gripen шведской компании Saab. Таиланд также намерен приобрести несколько истребителей F-16. Их покупку США согласовали и отметили, что их удастся поставлять союзникам в кратчайшие сроки.

Что известно об истребителях F-35

F-35 Lightning - это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

F-35 считается чувствительным предметом экспорта, продаваемым только ближайшим союзникам США, в число которых входят Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Также недавно Румыния выразила желание приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Также мы писали, что только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Таиланд
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром