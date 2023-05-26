США отказали Таиланду в продаже истребителей F-35

Соединенные Штаты отказались продавать свои истребители-невидимки F-35 Таиланду из-за проблем с обучением и техническим обслуживанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таиланд, который в 2003 году был назван Соединенными Штатами основным союзником, не входящим в НАТО, в прошлом году выделил бюджет в размере 408 млн долларов на новые самолеты для замены стареющих экземпляров.

В правительстве Таиланда намеревались купить до восьми самолетов Lockheed Martin F-35A. Но продажа истребителей пятого поколения зависела от ряда условий, среди доступность обучения и технического обслуживания.

В настоящее время Таиланд имеет на вооружении 12 истребителей JAS-39 Gripen шведской компании Saab. Таиланд также намерен приобрести несколько истребителей F-16. Их покупку США согласовали и отметили, что их удастся поставлять союзникам в кратчайшие сроки.

Что известно об истребителях F-35

F-35 Lightning - это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

F-35 считается чувствительным предметом экспорта, продаваемым только ближайшим союзникам США, в число которых входят Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Также недавно Румыния выразила желание приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Также мы писали, что только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.