В США одобрили продажу Чехии истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чехии в рамках сделки на сумму до 5,62 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство Чехии инициировало переговоры с США по покупке истребителей пятого поколения F-35 для замены арендованных шведских Gripen, еще в 2022 году

Пентагон сегодня, 29 июня, сообщил Конгресс о возможной продаже F-35 Чехии. Основными подрядчиками будут американские компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

В Пентагоне говорят, что пакет, одобренный Госдепом, также будет включать запасные двигатели, 70 передовых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) AIM-120C-8, различные бомбы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.

Как отмечает издание, одобрение Государственного департамента не указывает, что контракт уже был подписан или что переговоры завершились.

Истребители F-35

F-35 Lightning – это уникальный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью.

Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.

В конце мая США отказали Таиланду в продаже F-35 из-за проблем с обучением пилотов и техническим обслуживанием. Также, желание приобрести уникальные самолеты для усиления своей противовоздушной обороны изъявила Румыния.