RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Израиль уведомил США о критической нехватке ракет-перехватчиков, - Semafor

04:56 15.03.2026 Вс
2 мин
США оставят Израиль без ракет-перехватчиков?
aimg Эдуард Ткач
Фото: пока неясно, помогут ли США Израилю справиться с дефицитом (Getty Images)

Израиль на этой неделе уведомил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

По словам источников, Израиль вступил в нынешнюю войну с уже имеющимся малым количеством перехватчиков, выпущенных во время конфликта с Ираном в 2025 году. Теперь израильская система противоракетной обороны испытывает серьезные проблемы из-за атак Ирана.

Причем CNN отмечает, что Иран добавляет кассетные боеприпасы к своим ракетам, что может усугубить истощение запасов.

Источник Semafor говорит, что США знали о низкой пропускной способности Израиля в течение нескольких месяцев: "Мы этого ожидали и предвидели".

Чиновник добавил, что у США нет аналогичного дефицита собственных перехватчиков. Однако пока неясно, попытаются ли США продать или поделиться с Израилем какими-либо своими перехватчиками. Ранее средства ПРО входили в положение о военной помощи Вашингтона Израилю.

У нас есть все необходимое для защиты наших баз, нашего персонала в регионе и наших интересов", - сказал американский чиновник, добавив, что Израиль "разрабатывает решения для устранения" нехватки ресурсов.

Издание отмечает, что Израиль располагает и другими способами защиты от иранских ракет во время войны, включая истребители. Однако перехватчики являются одним из наиболее эффективных средств защиты от огня на большие расстояние. В свою очередь система ПРО "Железный купол" предназначена для отражения огня на ближних дистанциях.

Война на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Запрос поступил на фоне обширного опыта Украине в перехвате иранских дронов.

При этом президент США Дональд Трамп говорит, что ему не нужна помощь на Ближнем Востоке, заявив, что Зеленский является "последним человеком", от которого нужна помощь.

К слову, в начале операции против Ирана Дональд Трамп заявил, что США обладают практически безграничными запасами оружия, с помощью которого Вашингтон может "вечно" вести войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
