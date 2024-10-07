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Откатился на десятки лет. Эксперт рассказал о возможностях ХАМАСа после боев в Секторе Газа

Понедельник 07 октября 2024 09:16
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Откатился на десятки лет. Эксперт рассказал о возможностях ХАМАСа после боев в Секторе Газа Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Израиль почти уничтожил боевой потенциал ХАМАС в Секторе Газа. Исламистское движение фактически откатилось на десятки лет назад.

Об этом рассказал израильский военный эксперт Игаль Левин в материале РБК-Украина "Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше".

"ХАМАС сегодня не представляет собой ту угрозу, которой он был до 7 октября прошлого года. Сектор Газа разрушен, там находятся израильские военные базы, он разделен на две части, строится инфраструктура", - рассказал эксперт.

Левин добавил, что с начала операции ЦАХАЛа на территории Сектора Газа, ХАМАС фактически откатился на десятки лет назад, превратившись снова в обычную террористическую организацию, которая может заниматься обычным терроризмом со своей "мини-армией" и "маленьким государством".

Операция в Секторе Газа

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате чего погибло более тысячи человек, а сотни были взяты в заложники. Израиль, в ответ, начал военную операцию против террористов в секторе Газа.

Позже ХАМАС освободил около 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время атаки.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (США) предупредили, что приближение годовщины теракта и обострение ситуации на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистских группировок.

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