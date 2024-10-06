США готовятся к потенциальным угрозам, связанным с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль

Приближающаяся первая годовщина смертоносного теракта в Израиле и продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке могут послужить мотивами для актов насилия со стороны экстремистов, предупредили ФБР и Министерство внутренней безопасности США в совместном публичном заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Полицейские органы по всей стране усилили патрулирование вокруг еврейских и мусульманских объектов.

Полицейское управление Нью-Йорка усилит патрулирование в понедельник, сообщил CNN источник в правоохранительных органах. Ожидается, что оно будет продолжаться в течение следующих двух недель. Полиция Нью-Йорка также будет сотрудничать с полицией штата в миссиях по обнаружению взрывчатых веществ на мостах и в туннелях, а вертолетные подразделения будут использоваться для обнаружения радиации, сказал источник.

В своем совместном заявлении в пятницу ФБР и Министерство внутренней безопасности отметили, что еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети/исламские центры и общественные центры, а также крупные публичные собрания представляют собой привлекательные цели для насильственных нападений или ложных угроз со стороны различных субъектов, включая экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

"Всегда будьте внимательны к окружающей обстановке и сообщайте властям о подозрительной деятельности», — говорится в заявлении.

Агентства оценили, что иностранные террористические организации, вероятно, продолжат "эксплуатировать нарративы" вокруг боевых действий с участием Израиля, ХАМАС, Хезболлы и Ирана, чтобы подстрекать террористов-одиночек к насилию в США.

Так называемые "одинокие волки", которые формально не являются частью террористических группировок, представляют собой особенно серьезную проблему для правоохранительных органов, сообщили ранее источники в службах безопасности телеканалу.