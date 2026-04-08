Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Израиль поддерживает решение США о прекращении огня с Ираном, - Нетаньяху

07:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан
aimg Эдуард Ткач
Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану.

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль поддерживает усилия США по обеспечению того чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы как для Америки, так и для Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира.

"Соединенные Штаты заверили Израиль в своей приверженности достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров", - говорит премьер.

При этом он добавил, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан. Хотя несколько часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф писал, что прекращение огня будет касаться всех стран Ближнего Востока, включая Ливан.

Также The Times of Israel пишет, что заявление премьера Израиля было опубликовано спустя аж 4 часа после того, как Трамп объявил о согласии на перемирие.

Трамп о мире объявил, но перемирия не стало

Напомним, что этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива. За это время стороны должны заключить окончательную сделку о мире как с Тегераном, так и в целом на Ближнем Востоке.

Судя по публикациям в СМИ, США действительно прекратили атаки. Однако Израиль и Иран продолжали удары. Источники CNN говорили, что Израиль будет придерживаться прекращения огня, но неохотно.

НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильИран