Израиль поддерживает решение США о прекращении огня с Ираном, - Нетаньяху

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль поддерживает усилия США по обеспечению того чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы как для Америки, так и для Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира.

"Соединенные Штаты заверили Израиль в своей приверженности достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров", - говорит премьер.

При этом он добавил, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан. Хотя несколько часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф писал, что прекращение огня будет касаться всех стран Ближнего Востока, включая Ливан.

Также The Times of Israel пишет, что заявление премьера Израиля было опубликовано спустя аж 4 часа после того, как Трамп объявил о согласии на перемирие.