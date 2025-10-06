Израиль передал Киевской областной больнице систему очистки воды: что изменится для пациентов
Посольство Государства Израиль в Украине (совместно с агентством международного сотрудничества MASHAV) передало Киевской областной клинической больнице №2 систему очистки воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Государства Израиль в Украине.
Как Израиль поддерживает Украину
Церемония передачи системы очистки воды областной клинической больнице состоялась сегодня, 6 октября. В мероприятии приняли участие:
- Михаэль Бродский (чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине);
- Николай Калашник (глава Киевской областной военной администрации);
- Дарья Мельник (генеральный директор КНП КОС "Киевская областная клиническая больница №2");
- руководство и персонал больницы.
По словам посла, "передача установок для очистки воды - это часть проекта по помощи Украине, которую Израиль начал оказывать еще до начала полномасштабной войны".
Сотрудничество Украины и Израиля началось до полномасштабной войны и будет продолжаться после ее завершения (фото: пресс-служба Посольства Государства Израиль)
Он отметил также, что Израиль "комплексно помогает Киевской областной больнице".
"Работники больницы участвовали в обучении по реабилитации в Израиле. Мы и в дальнейшем продолжим помощь Украине. Израиль стоит на стороне Украины. Вместе мы преодолеем все невзгоды и проблемы. Закончится война в Израиле, закончится война в Украине - а наше сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул Бродский.
В подтверждение этих слов руководительница больницы провела короткую экскурсию по отделению физической реабилитации (где пациенты проходят реабилитацию по методикам, в частности, и израильской медицины).
Мельник, которая недавно побывала в Израиле в составе украинской делегации медиков, отметила: программа курсов MASHAV по реабилитации получает хорошие отзывы не только от киевских врачей, но и от врачей медицинских учреждений Бучи и Обухова (которые также принимали участие в курсах).
Что изменится для пациентов больницы
По словам гендиректора медицинского учреждения, "больница нуждается в воде постоянно".
"Кроме стационарных пациентов, у нас очень много таких, которые длительное время восстанавливаются в больнице после ранений", - поделилась Мельник.
Она сообщила, что "переданная установка имеет производительность фильтрационной воды 3000 литров в сутки".
"Для пациентов больницы - это достаточно", - добавила специалист.
Система очистки воды - важна для больницы (фото: пресс-служба Посольства Государства Израиль)
Между тем председатель Киевской ОВА сообщил, что областная администрация планирует построить на территории больницы открытую реабилитационную площадку с тренажерами (установка по очистке воды - будет расположена рядом).
Отмечается также, что вода в установке подогревается, поэтому пациентам будет удобно пользоваться ею в любой сезон.
"Такая помощь мотивирует двигаться дальше. Это важно, потому что вражеские атаки часто вызывают отключение света. Эта установка обеспечит потребности больницы в воде несмотря на такие отключения", - подчеркнул Калашник.
В завершение он поблагодарил партнеров за установку и помощь в обучении персонала больницы по программам реабилитации.
"Желаю вашему народу также победы", - подытожил чиновник.
