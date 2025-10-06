Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очистки води: що зміниться для пацієнтів
Посольство Держави Ізраїль в Україні (спільно з агентством міжнародного співробітництва MASHAV) передало Київській обласній клінічній лікарні №2 систему очистки води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Посольства Держави Ізраїль в Україні.
Як Ізраїль підтримує Україну
Церемонія передачі системи очистки води обласній клінічній лікарні відбулась сьогодні, 6 жовтня. У заході взяли участь:
- Міхаель Бродський (надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні);
- Микола Калашник (голова Київської обласної військової адміністрації);
- Дарина Мельник (генеральний директор КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня №2");
- керівництво та персонал лікарні.
За словами посла, "передача установок для очистки води - це частина проекту по допомозі Україні, яку Ізраїль почав надавати ще до початку повномасштабної війни".
Співпраця України та Ізраїлю почалась до повномасштабної війни й триватиме після її завершення (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль)
Він зауважив також, що Ізраїль "комплексно допомагає Київській обласній лікарні".
"Працівники лікарні брали участь у навчанні по реабілітації в Ізраїлі. Ми й надалі продовжимо допомогу Україні. Ізраїль стоїть на боці України. Разом ми подолаємо всі негоди й проблеми. Закінчиться війна в Ізраїлі, закінчиться війна в Україні - а наша співпраця триватиме", - наголосив Бродський.
На підтвердження цих слів очільниця лікарні провела коротку екскурсію відділенням фізичної реабілітації (де пацієнти проходять реабілітацію за методиками, зокрема, й ізраїльської медицини).
Мельник, яка нещодавно побувала в Ізраїлі у складі української делегації медиків, зазначила: програма курсів MASHAV з реабілітації отримує гарні відгуки не тільки від київських лікарів, а й від лікарів медичних закладів Бучі та Обухова (які також брали участь у курсах).
Що зміниться для пацієнтів лікарні
За словами гендиректорки медичної установи, "лікарня потребує води постійно".
"Крім стаціонарних пацієнтів, маємо дуже багато таких, які тривалий час відновлюються в лікарні після поранень", - поділилась Мельник.
Вона повідомила, що "передана установка має продуктивність фільтраційної води 3000 літрів на добу".
"Для пацієнтів лікарні - це достатньо", - додала фахівець.
Система очистки води - важлива для лікарні (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль)
Тим часом голова Київської ОВА повідомив, що обласна адміністрація планує збудувати на території лікарні відкритий реабілітаційний майданчик із тренажерами (установка з очистки води - буде розташована поруч).
Зазначається також, що вода в установці підігрівається, тож пацієнтам буде зручно користуватися нею у будь-який сезон.
"Така допомога мотивує рухатися далі. Це важливо, тому що ворожі атаки часто спричиняють відключення світла. Ця установка забезпечить потреби лікарні в воді попри такі відключення", - наголосив Калашник.
Насамкінець він подякував партнерам за установку та допомогу в навчанні персоналу лікарні за програмами реабілітації.
"Бажаю вашому народові також перемоги", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми пояснювали, навіщо якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами (та які показники можуть відстежувати).
Читайте також, чому в Одесі є ризик зараження води й харчів після потопу та як уникнути небезпеки.