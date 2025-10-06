ua en ru
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очистки води: що зміниться для пацієнтів

Понеділок 06 жовтня 2025 15:42
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очистки води: що зміниться для пацієнтів Київська обласна лікарня №2 отримала важливу систему очистки води (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль)
Автор: Ірина Костенко

Посольство Держави Ізраїль в Україні (спільно з агентством міжнародного співробітництва MASHAV) передало Київській обласній клінічній лікарні №2 систему очистки води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Як Ізраїль підтримує Україну

Церемонія передачі системи очистки води обласній клінічній лікарні відбулась сьогодні, 6 жовтня. У заході взяли участь:

  • Міхаель Бродський (надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні);
  • Микола Калашник (голова Київської обласної військової адміністрації);
  • Дарина Мельник (генеральний директор КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня №2");
  • керівництво та персонал лікарні.

За словами посла, "передача установок для очистки води - це частина проекту по допомозі Україні, яку Ізраїль почав надавати ще до початку повномасштабної війни".

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очистки води: що зміниться для пацієнтівСпівпраця України та Ізраїлю почалась до повномасштабної війни й триватиме після її завершення (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль)

Він зауважив також, що Ізраїль "комплексно допомагає Київській обласній лікарні".

"Працівники лікарні брали участь у навчанні по реабілітації в Ізраїлі. Ми й надалі продовжимо допомогу Україні. Ізраїль стоїть на боці України. Разом ми подолаємо всі негоди й проблеми. Закінчиться війна в Ізраїлі, закінчиться війна в Україні - а наша співпраця триватиме", - наголосив Бродський.

На підтвердження цих слів очільниця лікарні провела коротку екскурсію відділенням фізичної реабілітації (де пацієнти проходять реабілітацію за методиками, зокрема, й ізраїльської медицини).

Мельник, яка нещодавно побувала в Ізраїлі у складі української делегації медиків, зазначила: програма курсів MASHAV з реабілітації отримує гарні відгуки не тільки від київських лікарів, а й від лікарів медичних закладів Бучі та Обухова (які також брали участь у курсах).

Що зміниться для пацієнтів лікарні

За словами гендиректорки медичної установи, "лікарня потребує води постійно".

"Крім стаціонарних пацієнтів, маємо дуже багато таких, які тривалий час відновлюються в лікарні після поранень", - поділилась Мельник.

Вона повідомила, що "передана установка має продуктивність фільтраційної води 3000 літрів на добу".

"Для пацієнтів лікарні - це достатньо", - додала фахівець.

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очистки води: що зміниться для пацієнтівСистема очистки води - важлива для лікарні (фото: прес-служба Посольства Держави Ізраїль)

Тим часом голова Київської ОВА повідомив, що обласна адміністрація планує збудувати на території лікарні відкритий реабілітаційний майданчик із тренажерами (установка з очистки води - буде розташована поруч).

Зазначається також, що вода в установці підігрівається, тож пацієнтам буде зручно користуватися нею у будь-який сезон.

"Така допомога мотивує рухатися далі. Це важливо, тому що ворожі атаки часто спричиняють відключення світла. Ця установка забезпечить потреби лікарні в воді попри такі відключення", - наголосив Калашник.

Насамкінець він подякував партнерам за установку та допомогу в навчанні персоналу лікарні за програмами реабілітації.

"Бажаю вашому народові також перемоги", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми пояснювали, навіщо якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами (та які показники можуть відстежувати).

Читайте також, чому в Одесі є ризик зараження води й харчів після потопу та як уникнути небезпеки.

