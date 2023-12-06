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Израиль окружил дом лидера ХАМАС в Секторе Газа, - Нетаньяху

Среда 06 декабря 2023 21:59
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Израиль окружил дом лидера ХАМАС в Секторе Газа, - Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные сумели окружить дом лидера ХАМАС Яхьи Синвара на юге Сектора Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в Секторе Газа. Теперь они окружили дом Синвара", - рассказал глава израильского правительства.

По его словам, дом Синвара - не крепость и лидер ХАМАС все еще может сбежать. Но его поимка "является вопросом времени".

Нетаньяху не уточнил, где именно в Секторе Газе находится дом. Синвар родом из Хан-Юниса (город на юге Сектора Газа).

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, уже несколько недель продолжается наземная операция Израиля в Секторе Газа. За это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла взять под контроль северную часть палестинского анклава, включая крупнейший город Газа.

Сейчас же израильские военные продвигаются на юг в рамках своей операции против террористов.

Еще вчера, 5 декабря, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви заявил, что Израиль окружает город Хан-Юнис - второй по величине населенный пункт в Секторе Газа.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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