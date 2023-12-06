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Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Газа, - Нетаньяху

Середа 06 грудня 2023 21:59
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Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Газа, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові зуміли оточити будинок лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара на півдні Сектору Газа.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть дістатися будь-якого місця в Секторі Газа. Тепер вони оточили будинок Сінвара", - розповів голова ізраїльського уряду.

За його словами, будинок Сінвара - не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".

Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Газа знаходиться будинок. Сінвар родом з Хан-Юніса (місто на півдні Сектору Газа).

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, вже кілька тижнів триває наземна операція Ізраїлю у Секторі Газа. За цей час Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спромоглася взяти під контроль північну частину палестинського анклаву, включаючи найбільше місто Газа.

Зараз ізраїльські військові просуваються на південь у рамках своєї операції проти терористів.

Ще вчора, 5 грудня, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що Ізраїль оточує місто Хан-Юніс - другий за величиною населений пункт у Секторі Газа.

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Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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