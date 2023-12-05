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ЦАХАЛ начинает третий этап операции против ХАМАСа, продолжается окружение Хан-Юниса

Вторник 05 декабря 2023 18:23
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ЦАХАЛ начинает третий этап операции против ХАМАСа, продолжается окружение Хан-Юниса Архивное фото: ЦАХАЛ начинает третий этап операции против ХАМАСа (facebook com tzahalonline2)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия обороны Израиля начинает третий этап наземного наступления против ХАМАСа. Военные окружают город Хан-Юнис.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он уточнил, что военные находятся на этапе окружения города Хан-Юнис, который расположен на юге Сектора Газа.

На пресс-конференции Халеви также заявил, что военные заранее знали, что Хезболла возобновит свои атаки на север Израиля после недельного перемирия с ХАМАС.

"Через 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге Газы. В то же время мы работаем над углублением достижений в северной части сектора. Тот, кто думал, что ЦАХАЛ не будет знать, как возобновить боевые действия после перемирия, ошибался. ХАМАС остро это чувствует", - сказал Халеви.

ЦАХАЛ перешел к третьей фазе операции

Халеви сообщил, что за последние дни было ликвидировано много оперативников, в том числе старших командиров. Начальник штаба пояснил, что ЦАХАЛ перешел к третьей фазе наземной операции.

ЦАХАЛ начинает третий этап операции против ХАМАСа, продолжается окружение Хан-Юниса

Фото: Хан-Юнис (google.com)

"Мы захватили много опорных пунктов ХАМАСа на севере Газы, и теперь мы действуем против его центров притяжения на юге", - говорит он.

Также он добавил, что военные действуют профессионально, заблаговременно очищая палестинское население от районов боевых действий. Также военные наносят удары по ХАМАСу на земле и под землей с воздуха, суши и моря.

По его словам, военное давление ЦАХАЛа на ХАМАС способствовало достижению целей войны, включая возвращение заложников.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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