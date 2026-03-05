Израиль объявил новый этап войны с Ираном: будут "неожиданные шаги"

Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу войны против Ирана. Удары по иранским объектам будут усилены.
Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
"Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, в ходе которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям", - сказал Замир.
По его словам, первые 24 часа операции Roaring Lion ("Рычащий лев") стали решающими: израильские ВВС фактически "проложили путь в Тегеран".
"У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать", - отметил начальник израильского Генштаба.
Он отметил, с начала операции удалось уничтожить:
"Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался", - подчеркнул Замир.
Начальник Генштаба подчеркнул, что операция проводится в условиях "исторического сотрудничества" двух мощнейших армий мира (Израиля и США), которые сейчас полностью доминируют в небе над Ираном.
Он объяснил, что промедление было недопустимым, поскольку Тегеран приближался к "зоне иммунитета", после чего угроза выросла бы в разы.
Замир также выразил соболезнования семьям американских солдат, погибших в течение последней недели боевых действий.
Отдельно глава Генштаба рассказал об успехах на ливанском фронте. Минувшей ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения "Хезболлы" по прозвищу Фидаа, ответственному за гибель израильских гражданских и военных.
"Мы будем неустанно работать над устранением угрозы и не отступим от нашей цели разоружить “Хезболлу", - резюмировал он.
Напомним, в конце февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.