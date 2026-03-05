Ізраїль оголосив новий етап війни з Іраном: будуть "несподівані кроки"

Новий етап

"Зараз ми переходимо до наступного етапу кампанії, під час якого посилимо удари по основах режиму і його військових можливостях", - сказав Замір.

За його словами, перші 24 години операції Roaring Lion ("Лев, що гарчить") стали вирішальними: ізраїльські ВПС фактично "проклали шлях до Тегерана".

"У нас є додаткові несподівані кроки, якими ми володіємо і які я не маю наміру розкривати", - зазначив начальник ізраїльського Генштабу.

Результати Ізраїлю

Він зазначив, з початку операції вдалося знищити:

близько 80% систем протиповітряної оборони Ірану;

понад 60% пускових установок балістичних ракет

"Ми позбавляємо режим його військових можливостей, стратегічно ізолюємо його і доводимо до рівня слабкості, з яким він ніколи раніше не стикався", - підкреслив Замір.

Союз зі США і "зона імунітету"

Начальник Генштабу наголосив, що операцію проводять в умовах "історичного співробітництва" двох найпотужніших армій світу (Ізраїлю та США), які зараз повністю домінують у небі над Іраном.

Він пояснив, що зволікання було неприпустимим, оскільки Тегеран наближався до "зони імунітету", після чого загроза зросла б у рази.

Замір також висловив співчуття родинам американських солдатів, які загинули протягом останнього тижня бойових дій.

Розгром "Хезболли" на півночі

Окремо глава Генштабу розповів про успіхи на ліванському фронті. Минулої ночі ЦАХАЛ ліквідував керівника вогневого підрозділу "Хезболли" на прізвисько Фідаа, відповідального за загибель ізраїльських цивільних і військових.

"Ми будемо невпинно працювати над усуненням загрози і не відступимо від нашої мети роззброїти "Хезболлу", - резюмував він.