Израиль объявил участок у границы с Египтом закрытой военной зоной

Иерусалим, Четверг 06 ноября 2025 15:21
UA EN RU
Израиль объявил участок у границы с Египтом закрытой военной зоной Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Израиль вводит режим закрытой военной зоны на территории, прилегающей к границе с Египтом, и вносит изменения в правила применения оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал 13TV.

Такое решение принято после срочного совещания, которое провел министр обороны Израиля Исраэль Кац из-за растущей угрозы со стороны беспилотников.

"Мы объявляем войну - любой, кто проникнет на запретную территорию, пострадает", - заявил Кац.

Министр поддержал позицию руководителя Службы безопасности Давида Зини о необходимости признать контрабанду вооружений с помощью беспилотников террористической деятельностью.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получит обновленные правила применения оружия, которые предусматривают поражение любых несанкционированных объектов, проникающих в закрытую зону, а также операторов дронов и контрабандистов.

Кроме того, Минобороны создаст совместно с ВВС Израиля технологические решения для усиления контроля за беспилотниками. Совет национальной безопасности будет работать над изменениями в законодательстве, в частности относительно лицензирования, покупки и технического обслуживания дронов.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Как известно, в начале октября президент США Дональд Трамп представил 20-пунктовый план завершения войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает создание международного "Совета мира".

Вскоре после этого стороны начали переговоры, и Трамп сообщил о подписании первого этапа плана - 10 октября 2025 года был объявлен режим прекращения огня.

В рамках соглашения Израиль частично вывел войска, а ХАМАС передал 20 заложников из Сектора Газа.

Через девять дней возобновились бои: Израиль нанес авиаудар по центральной части Газы после, как утверждает ЦАХАЛ, обстрела со стороны ХАМАС в районе Рафах.

Трамп предупредил, что в случае дальнейших убийств в Газе США поддержат решительные действия против ХАМАС.

Также сообщалось, что США разослали членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком минимум на два года, что должно предоставить им широкие полномочия по управлению территорией.

