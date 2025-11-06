Ізраїль оголосив ділянку біля кордону з Єгиптом закритою військовою зоною

Ізраїль запроваджує режим закритої військової зони на території, що прилягає до кордону з Єгиптом, та вносить зміни до правил застосування зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 13TV .

Крім того, Міноборони створить спільно з ВПС Ізраїлю технологічні рішення для посилення контролю за безпілотниками. Рада національної безпеки працюватиме над змінами в законодавстві, зокрема щодо ліцензування, купівлі та технічного обслуговування дронів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримає оновлені правила застосування зброї, які передбачають ураження будь-яких несанкціонованих об’єктів, що проникають у закриту зону, а також операторів дронів і контрабандистів.

"Ми оголошуємо війну - будь-хто, хто проникне на заборонену територію, постраждає", - заявив Кац.

Таке рішення ухвалено після термінової наради, яку провів міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац через зростаючу загрозу з боку безпілотників.

Перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

Як відомо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп презентував 20-пунктовий план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Невдовзі після цього сторони почали переговори, і Трамп повідомив про підписання першого етапу плану - 10 жовтня 2025 року було оголошено режим припинення вогню.

У рамках угоди Ізраїль частково вивів війська, а ХАМАС передав 20 заручників із Сектору Гази.

Через дев’ять днів відновилися бої: Ізраїль завдав авіаудару по центральній частині Гази після, як стверджує ЦАХАЛ, обстрілу з боку ХАМАС у районі Рафах.

Трамп попередив, що у разі подальших убивств у Газі США підтримають рішучі дії проти ХАМАС.

Також повідомлялось, що США розіслали членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі терміном щонайменше на два роки, що має надати їм широкі повноваження з управління територією.