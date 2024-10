Армия Израиля уничтожила инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана

Отмечается, что в течение последнего года армия Израиля провела в районе Кфаркелы несколько спецопераций.

Военные проводили целенаправленные рейды с целью расследования и разоблачения подпольной террористической инфраструктуры, складов оружия и наблюдательных пунктов, что является одним из главных опорных пунктов террористической организации "Хезболла".

В течение последних недель, во время ограниченных и локализованных рейдов, войска 769-й бригады под командованием 91-й дивизии распространили свою деятельность на район Кфаркелы.

Целью стала террористическая инфраструктура в центре поселка, уничтожение которой должно устранить вероятность наземного вторжения террористов из этого района на север Израиля в рамках их плана "Завоевание Галилеи".

"На сегодняшний день войска ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили подпольную террористическую инфраструктуру, сотни военных сооружений "Хезболлы", тысячи единиц оружия, разведывательные документы противника, пусковые установки и тактическое оборудование, принадлежащие "Радванским силам" группировки, - говорится в сообщении.

Израильские войска демонтируют террористическую инфраструктуру, которую "Хезболла" в течение многих лет создавала в районе Кфаркелы, в частности в домах и объектах гражданской инфраструктуры.

Видео активности военнослужащих 769-й бригады в районе Кфаркелы