"Хезболла" могла обстрелять штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане: есть пострадавшие

Боевики "Хезболлы", вероятно, ударили по штаб-квартире миротворческих сил ООН в Ливане. В результате атаки были пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал миротворческих сил ООН в Ливане.

"Сегодня днем ракета попала в штаб-квартиру миротворческих сил в Накуре (город в Ливане - ред.), в результате чего загорелась автомастерская. Миротворцы в это время не находились в укрытиях. Некоторые миротворцы получили незначительные травмы, но, к счастью, никто серьезно не пострадал", - сказано в сообщении миротворческих сил.

Фото: последствия обстрела "Хезболлы" (t.me/UNIFIL_Lebanon)

Они уточнили, что ракету выпустили по штаб-квартире с северной стороны, вероятно, боевики "Хезболлы" или связанной с ней группировки. По этому факту начато расследование.

Миротворческие силы ООН напомнили "Хезболле" об обязательствах по обеспечению безопасности для миротворцев. Любое нападение на них грубо нарушает международное гуманитарное право.