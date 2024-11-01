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Армия Израиля обстреляла Бейрут, разрушены объекты "Хезболлы", - СМИ

Пятница 01 ноября 2024 06:43
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Армия Израиля обстреляла Бейрут, разрушены объекты "Хезболлы", - СМИ Фото: израильская авиация ударила по Бейруту (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по южным пригородам Бейрута. Разрушен ряд домов, которые были объектами группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.

Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте "Хезболлы".

"Рейды оставили массовые разрушения в районах, подвергшихся ударам, поскольку десятки зданий были сравнены с землей, в дополнение к вспышкам пожаров", - сообщает ливанское Национальное агентство новостей (NNA).

В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.

Обстрелы Бейрута и Ливана

Армия Израиля 1 октября начала наземную операцию на юге Ливана. Задачей является оттеснить боевиков исламской группировки "Хезболла" от границы с Израилем.

Одновременно военные обстреливают города Ливана и Бейрут, где располагаются объекты террористов.

В начале октября израильская армия пять раз обстреляла объекты боевиков в Бейруте. Один из взрывов прогремел в районе аэропорта.

Позже в ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы".

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