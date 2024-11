Армия Израиля обстреляла Бейрут, разрушены объекты "Хезболлы", - СМИ

Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.

Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте "Хезболлы".

"Рейды оставили массовые разрушения в районах, подвергшихся ударам, поскольку десятки зданий были сравнены с землей, в дополнение к вспышкам пожаров", - сообщает ливанское Национальное агентство новостей (NNA).

В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.

The First Israeli Airstrikes now against the Dahieh Suburb of Southern Beirut in nearly a Week. pic.twitter.com/IqURN3lDk2