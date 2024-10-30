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Израиль ликвидировал замкомандующего спецназом "Хезболлы"

Среда 30 октября 2024 16:01
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Израиль ликвидировал замкомандующего спецназом "Хезболлы" Иллюстративное фото: Израиль ликвидировал командира "Радвана" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские воины уничтожили Мустафу Ахмада Шахади. Он являлся заместителем командующего элитным подразделением "Радван".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Как отметили в ЦАХАЛ, Шахади был ликвидирован в районе Набатие в результате удара. Атака была организована при помощи данных разведки.

Его ликвидация - часть усилий Израиля по снижению возможностей "Радвана" проводить террористические атаки против израильских военных и населенных пунктов на севере Израиля.

Более детальных данных о ликвидации боевика Армия обороны Израиля не раскрывает.

Что известно о Шахади

Как пишет ЦАХАЛ, Шахади организовывал большое количество террористических атак против Израиля.

Он также отвечал за операции "Радвана" во время боевых действий в Сирии в период с 2012 по 2017 год, и курировал террористические атаки на юге Ливана.

В Армии обороны уточняют, что цель "Радвана" - проникновение на территорию Израиля и захват районов вблизи северной границы.

К слову, 20 сентября стало известно, что израильским войскам удалось ликвидировать командующего элитными силами "Радван" Ибрагима Акила. Его, в частности, разыскивали США за нападение на американское посольство в Бейруте и не только.

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