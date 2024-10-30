Израиль ликвидировал замкомандующего спецназом "Хезболлы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram .

Как отметили в ЦАХАЛ, Шахади был ликвидирован в районе Набатие в результате удара. Атака была организована при помощи данных разведки.

Его ликвидация - часть усилий Израиля по снижению возможностей "Радвана" проводить террористические атаки против израильских военных и населенных пунктов на севере Израиля.

Более детальных данных о ликвидации боевика Армия обороны Израиля не раскрывает.