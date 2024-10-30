Израиль ликвидировал замкомандующего спецназом "Хезболлы"
Израильские воины уничтожили Мустафу Ахмада Шахади. Он являлся заместителем командующего элитным подразделением "Радван".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Как отметили в ЦАХАЛ, Шахади был ликвидирован в районе Набатие в результате удара. Атака была организована при помощи данных разведки.
Его ликвидация - часть усилий Израиля по снижению возможностей "Радвана" проводить террористические атаки против израильских военных и населенных пунктов на севере Израиля.
Более детальных данных о ликвидации боевика Армия обороны Израиля не раскрывает.
Что известно о Шахади
Как пишет ЦАХАЛ, Шахади организовывал большое количество террористических атак против Израиля.
Он также отвечал за операции "Радвана" во время боевых действий в Сирии в период с 2012 по 2017 год, и курировал террористические атаки на юге Ливана.
В Армии обороны уточняют, что цель "Радвана" - проникновение на территорию Израиля и захват районов вблизи северной границы.
К слову, 20 сентября стало известно, что израильским войскам удалось ликвидировать командующего элитными силами "Радван" Ибрагима Акила. Его, в частности, разыскивали США за нападение на американское посольство в Бейруте и не только.
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