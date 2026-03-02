Израиль, ОАЭ и еще 7 стран: "Укрпочта" предупредила о задержках с доставкой отправлений

Из-за обострения военной ситуации на Ближнем Востоке в ряде стран временно закрыто воздушное пространство. На этом фоне украинцев предупреждают о возможных задержках с доставкой международных отправлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту".
Читайте также: Иран против Израиля и США: ответы на главные вопросы, которые касаются каждого украинца
Сейчас почтовое сообщение сохраняется, однако оно зависит от ситуации с безопасностью в небе. "Укрпочта" продолжает принимать отправления в такие страны:
В компании заверили, что все отправления сейчас находятся в безопасности. Они будут храниться в специальных транзитных хабах до момента, пока воздушное пространство не будет открыто для стабильного авиасообщения.
В то же время клиентов предупредили о возможности введения временного эмбарго (полного запрета) на прием почты в указанные страны, если ситуация в регионе ухудшится. Более подробная информация и прогнозы по срокам доставки появятся в середине недели после мониторинга событий.
Напомним, 28 февраля США и Израиль заявили о старте военной операции против Ирана, нанеся удары по военной инфраструктуре. Тегеран объявил об ответе и начал контратаки. Также появлялись сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а государственные медиа страны подтвердили потери среди военных и руководства.
На фоне обострения ситуации ряд государств оценивает риски безопасности для своих граждан и готовит эвакуационные мероприятия. В то же время переговоры Украины, России и США, запланированные в Абу-Даби в начале марта, официально не отменены, однако их проведение пока не подтверждено.
Также РБК-Украина писало, что будет с украинцами, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке.