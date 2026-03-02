Израиль, ОАЭ и еще 7 стран: "Укрпочта" предупредила о задержках с доставкой отправлений

В какие страны принимают отправления

Сейчас почтовое сообщение сохраняется, однако оно зависит от ситуации с безопасностью в небе. "Укрпочта" продолжает принимать отправления в такие страны:

Израиль;

ОАЭ;

Катар;

Иордания;

Ирак;

Саудовская Аравия;

Бахрейн;

Кувейт;

Оман.

Что будет с посылками

В компании заверили, что все отправления сейчас находятся в безопасности. Они будут храниться в специальных транзитных хабах до момента, пока воздушное пространство не будет открыто для стабильного авиасообщения.

В то же время клиентов предупредили о возможности введения временного эмбарго (полного запрета) на прием почты в указанные страны, если ситуация в регионе ухудшится. Более подробная информация и прогнозы по срокам доставки появятся в середине недели после мониторинга событий.