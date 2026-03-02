Ізраїль, ОАЕ та ще 7 країн: "Укрпошта" попередила про затримки з доставкою відправлень

До яких країн приймають відправлення

Наразі поштове сполучення зберігається, проте воно залежить від безпекової ситуації в небі. "Укрпошта" продовжує приймати відправлення до таких країн:

Ізраїль;

ОАЕ;

Катар;

Йорданія;

Ірак;

Саудівська Аравія;

Бахрейн;

Кувейт;

Оман.

Що буде з посилками

У компанії запевнили, що всі відправлення наразі перебувають у безпеці. Вони зберігатимуться у спеціальних транзитних хабах до моменту, поки повітряний простір не буде відкрито для стабільного авіасполучення.

Водночас клієнтів попередили про можливість запровадження тимчасового ембарго (повної заборони) на приймання пошти до зазначених країн, якщо ситуація в регіоні погіршиться. Більш детальна інформація та прогнози щодо термінів доставки з’являться в середині тижня після моніторингу подій.