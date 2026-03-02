Ізраїль, ОАЕ та ще 7 країн: "Укрпошта" попередила про затримки з доставкою відправлень

Через загострення воєнної ситуації на Близькому Сході в низці країн тимчасово закрито повітряний простір. На цьому тлі українців попереджають про можливі затримки з доставкою міжнародних відправлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту".
Читайте також: Іран проти Ізраїлю та США: відповіді на головні запитання, які стосуються кожного українця
Наразі поштове сполучення зберігається, проте воно залежить від безпекової ситуації в небі. "Укрпошта" продовжує приймати відправлення до таких країн:
У компанії запевнили, що всі відправлення наразі перебувають у безпеці. Вони зберігатимуться у спеціальних транзитних хабах до моменту, поки повітряний простір не буде відкрито для стабільного авіасполучення.
Водночас клієнтів попередили про можливість запровадження тимчасового ембарго (повної заборони) на приймання пошти до зазначених країн, якщо ситуація в регіоні погіршиться. Більш детальна інформація та прогнози щодо термінів доставки з’являться в середині тижня після моніторингу подій.
Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль заявили про старт військової операції проти Ірану, завдавши ударів по військовій інфраструктурі. Тегеран оголосив про відповідь і розпочав контратаки. Також з’являлися повідомлення про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а державні медіа країни підтвердили втрати серед військових і керівництва.
На тлі загострення ситуації низка держав оцінює безпекові ризики для своїх громадян і готує евакуаційні заходи. Водночас переговори України, Росії та США, заплановані в Абу-Дабі на початку березня, офіційно не скасовані, однак їх проведення поки не підтверджене.
Також РБК-Україна писало, що буде з українцями, які зараз знаходяться на Близькому Сході.