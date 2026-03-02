ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Эвакуируют ли украинцев с Ближнего Востока: Зеленский ответил

Понедельник 02 марта 2026 14:19
UA EN RU
Эвакуируют ли украинцев с Ближнего Востока: Зеленский ответил Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Елена Чупровская

Украина будет реагировать на все обращения об эвакуации граждан из стран Ближнего Востока.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина во время общения с журналистами.

Читайте также: Удар по своим? В США подтвердили потерю трех истребителей над Кувейтом

Что сказал Зеленский

Президент подтвердил, что украинцы действительно обращаются за помощью из-за обострения на Ближнем Востоке. По его словам, этим занимаются министр иностранных дел Андрей Сибига и профильные службы.

"Все - и разведка, и Министерство иностранных дел - занимаются этим, помогают людям", - говорит Зеленский. Он уверяет - все запросы обрабатывают, а помощь людям уже оказывают.

Что происходит на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана.

Удары были направлены по военным объектам. В Иране заявили об ответе и начали атаковать в ответ.

Также появлялась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские государственные медиа подтверждали потери среди военных и руководства страны.

На фоне эскалации ряд государств начали оценивать риски для своих граждан в регионе. Некоторые страны уже объявили об эвакуационных мероприятиях или подготовке к ним.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке продолжение переговоров Украины, России и США, которое было запланировано в Абу-Даби в начале марта, пока не переносили. Однако подтвердить, что встреча состоится, пока нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Иран Эвакуация
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой