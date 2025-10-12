Израиль назвал дату и время освобождения заложников ХАМАС

Красный Крест проинформирует Израиль за два часа до освобождения заложников.

Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Шош Бедросиан подчеркнула, что заложников готовы принять и при условии, что их освободят раньше.

Она также сообщила, что Израиль начнет освобождать палестинских заключенных только после подтверждения, что все заложники вернулись.