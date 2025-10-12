Израиль назвал дату и время освобождения заложников ХАМАС

Израиль ожидает, что освобождение заложников, удерживаемых в Газе, начнется в понедельник, 13 октября, между 4 и 6 часами утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Красный Крест проинформирует Израиль за два часа до освобождения заложников.
Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Шош Бедросиан подчеркнула, что заложников готовы принять и при условии, что их освободят раньше.
Она также сообщила, что Израиль начнет освобождать палестинских заключенных только после подтверждения, что все заложники вернулись.
Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.
Он предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой.
Возглавит Совет сам Трамп и бывший премьер-министр Британии Тони Блэр.
Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.