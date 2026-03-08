ЦАХАЛ начал бомбардировки Ирана: Израиль переходит к следующему этапу войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 марта, провела массированные удары по топливным объектам в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Издание сообщает, что что атака направлена на нефтяные хранилища, снабжающие топливом как гражданских потребителей, так и военные формирования в Иране.

Цели операции

"Это значительный удар, который является дополнительным шагом в усилении ущерба, нанесенного военной инфраструктуре иранского террористического режима", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные подчеркивают, что удары нацелены на объекты стратегического значения, которые поддерживают деятельность вооруженных сил Ирана.

Последствия атак

На видео Reuters видно пламя и дым, поднимающиеся с нафтоперерабатывающего завода "Шахрана" в Тегеране.

Эти кадры демонстрируют масштаб разрушений и усилия ЦАХАЛ по ослаблению возможностей Ирана в снабжении военных объектов топливом.

Позиция руководства ЦАХАЛ

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Еяль Замир ранее заявил, что Израиль переходит к следующему этапу операции, однако конкретные шаги не раскрываются.

В видеозаявлении он отметил: "На этом этапе мы еще больше послабим режим и его военный потенциал. На нас чекают дополнительные сюрпризы, которые я не намерен раскрывать".