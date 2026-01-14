ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Администрация Трампа получила список важных военных целей в Иране, - СМИ

Вашингтон, Среда 14 января 2026 18:44
UA EN RU
Администрация Трампа получила список важных военных целей в Иране, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Некоммерческая организация United Against Nuclear Iran передала представителям Белого дома список из 50 важных иранских военных объектов. Это произошло на фоне слухов о планах США ударить по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказала United Against Nuclear Iran (UANI) в комментарии изданию, в документе указаны точные координаты штаба "Тараллах" Корпуса стражей исламской революции - центра управления жестким подавлением протестов. Этот штаб осуществляет оперативный контроль над полицейскими силами.

В перечень объектов также входят четыре ключевых подштаба, курирующих разные районы столицы:

  • подштаб "Кудс", отвечающий за операции по подавлению протестов в северном и северо-западном Тегеране;
  • подштаб "Фатх" на юго-западе Тегерана;
  • подштаб "Наср" на северо-востоке иранской столицы;
  • подштаб "Гадр", контролирующий юго-восток и центральные районы Тегерана.

По информации Daily Mail, идентификация таких объектов дает военным США схему возможностей иранских властей по координации подавления протестов и убийств протестующих.

"Цикл протестов и их подавления будет продолжаться до тех пор, пока не изменится баланс сил между безоружными иранскими протестующими и полностью вооруженным и радикализированным репрессивным аппаратом режима", - сказал директор по исследованиям КСИР в UANI Касра Аараби.

Также в список целей вошли 23 региональные базы КСИР-Басидж - по одной в каждом из 22 муниципальных районов Тегерана. Подразделение "Басидж" является добровольной военизированной организацией, ее бойцы, как пишут СМИ, "на передовой подавления протестов".

В документе упоминаются и оперативные подразделения, которые участвуют в убийстве протестующих, в том числе две ключевые бригады: бригада безопасности "Аале-е Мохаммад", расположенная на северо-востоке Тегерана, и бригада безопасности "Аль-Захра", базирующаяся на юго-востоке столицы.

Протесты в Иране

Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты против режима аятоллы Али Хаменеи. Иранские силовики пытаются разогнать участников акций, дело доходит до кровопролития.

По неподтвержденным данным, во время протестов в Иране погибло 12 тысяч человек.

На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому режиму силовым ответом.

Сегодня, 14 января, США начали эвакуацию военнослужащих со своей авиабазы в Катаре. Аналогичные действия Вашингтон предпринимал перед атакой на Иран летом прошлого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ракетный удар
Новости
США могут атаковать Иран в течение 24 часов, Тегеран настроен на ответ: что происходит
США могут атаковать Иран в течение 24 часов, Тегеран настроен на ответ: что происходит
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП