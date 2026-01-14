Администрация Трампа получила список важных военных целей в Иране, - СМИ

Некоммерческая организация United Against Nuclear Iran передала представителям Белого дома список из 50 важных иранских военных объектов. Это произошло на фоне слухов о планах США ударить по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Как рассказала United Against Nuclear Iran (UANI) в комментарии изданию, в документе указаны точные координаты штаба "Тараллах" Корпуса стражей исламской революции - центра управления жестким подавлением протестов. Этот штаб осуществляет оперативный контроль над полицейскими силами.

В перечень объектов также входят четыре ключевых подштаба, курирующих разные районы столицы:

подштаб "Кудс", отвечающий за операции по подавлению протестов в северном и северо-западном Тегеране;

подштаб "Фатх" на юго-западе Тегерана;

подштаб "Наср" на северо-востоке иранской столицы;

подштаб "Гадр", контролирующий юго-восток и центральные районы Тегерана.

По информации Daily Mail, идентификация таких объектов дает военным США схему возможностей иранских властей по координации подавления протестов и убийств протестующих.

"Цикл протестов и их подавления будет продолжаться до тех пор, пока не изменится баланс сил между безоружными иранскими протестующими и полностью вооруженным и радикализированным репрессивным аппаратом режима", - сказал директор по исследованиям КСИР в UANI Касра Аараби.

Также в список целей вошли 23 региональные базы КСИР-Басидж - по одной в каждом из 22 муниципальных районов Тегерана. Подразделение "Басидж" является добровольной военизированной организацией, ее бойцы, как пишут СМИ, "на передовой подавления протестов".

В документе упоминаются и оперативные подразделения, которые участвуют в убийстве протестующих, в том числе две ключевые бригады: бригада безопасности "Аале-е Мохаммад", расположенная на северо-востоке Тегерана, и бригада безопасности "Аль-Захра", базирующаяся на юго-востоке столицы.