Израиль может отправить спецназ на ядерный объект Ирана, если США не ударят, - Axios

Как пишет издание, официальные лица Израиля считают, что президент США Дональд Трамп примет решение в пользу удара. В то же время они утверждают, что даже в одиночку могут нанести серьезный ущерб объекту в Фордо.

Речь идет о подземном заводе по обогащению урана, который расположен в горе, с целью защиты от воздушных атак.

Axios отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер в недавних интервью намекнули, что ЦАХАЛ имеет варианты действий помимо авиаударов.

Один из них, по данным издания - рискованная операция спецназа. Как сообщается, спецподразделения Израиля уже проводили такую операцию в сентябре 2024 года, хоть и в меньших масштабах. В частности, войска уничтожили подземный завод по производству ракет в Сирии, заложив и взорвав там взрывчатку.

На данный момент, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана, а также нанес серьезный удар по иранской армии - вариант спецназа выглядит менее экстремальным, чем мог бы.

По словам американского чиновника, израильтяне сообщили администрации Трампа, что хоть бомбы могут не пробить гору достаточно глубоко, но "они (израильтяне - ред.) могут сделать это с помощью людей".