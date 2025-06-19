Ізраїль може відправити спецназ на ядерний об'єкт Ірану, якщо США не вдарять, - Axios

Як пише видання, офіційні особи Ізраїлю вважають, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення на користь удару. Водночас вони стверджують, що навіть поодинці можуть завдати серйозної шкоди об'єкту у Фордо.

Йдеться про підземний завод зі збагачення урану, який розташований у горі, з метою захисту від повітряних атак.

Axios зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер у недавніх інтерв'ю натякнули, що ЦАХАЛ має варіанти дій, крім авіаударів.

Один із них, за даними видання - ризикована операція спецназу. Як повідомляється, спецпідрозділи Ізраїлю вже проводили таку операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Наразі, коли Ізраїль повністю контролює повітряний простір Ірану, а також завдав серйозного удару по іранській армії - варіант спецпризначенців виглядає менш екстремальним, ніж міг би.

За словами американського чиновника, ізраїльтяни повідомили адміністрації Трампа, що хоч бомби можуть не пробити гору досить глибоко, але "вони (ізраїльтяни - ред.) можуть зробити це за допомогою людей".