Трамп обеспокоен, смогут ли удары США поразить ядерный объект Ирана в Фордо, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам его советников, в последние дни Трампа беспокоит один ключевой вопрос: если США присоединятся к войне Израиля, действительно ли американские противобункерные ракеты смогут уничтожить самый укрепленный ядерный объект Ирана (речь о подземном заводе в Фордо).

Как пишет издание, высказанные Трампом сомнения насчет уверенности в успехе - это одна из причин, почему он все еще не решил, стоит ли наносить удар.

Чиновники США говорят, что Трамп хочет убедиться, что такая атака:

действительно необходима;

не втянет США в затяжную войну на Ближнем Востоке;

и она достигнет цели - уничтожение ядерной программы Ирана.

В случае, если Трамп вступит в войну, он почти наверняка захочет уничтожить подземный завод по обогащению урана в Фордо, построенный в горе к югу от Тегерана.

Этот объект находится в топе списка целей Израиля. Однако у страны нет 30 000-фунтовых противобункерных бомб, которые необходимы для его уничтожения с воздуха, а также бомбардировщиков B-2, чтобы их нести. У США в свою очередь - и то, и другое - находится в пределах досягаемости Ирана.

По словам американского чиновника, Трамп специально спрашивал своих военных советников, сможет ли ракета Massive Ordnance Penetrator уничтожить Фордо.

Чиновники Пентагона сказали ему, что они уверены, что так не будет. Однако неясно, был ли Трамп полностью в этом убеждает.

Исходя из слов нынешних и бывших официальных ли США, ракеты MOP никогда не применялись на поле боя, хоть и прошли несколько испытаний в ходе разработки.

"Уничтожитель бункеров сработает. Это не вопрос возможностей. У нас есть возможности. Но есть целый план (для возможной атаки - ред.). Это не просто сбросить уничтожающий бункеры снаряд и объявить о победе. Конечная цель для нас проста: никакого ядерного оружия", - сказал другой высокопоставленный американский чиновник.

Позиция Израиля

Тем времени израильские чиновники опасаются, что если Фордо переживет войну, тогда то же самое произойдет и с ядерной программой Ирана.

Официальные лица Израиля полагают, что Трамп все же примет решение в пользу удара США. При этом утверждают, даже если Израиль будет действовать в одиночку, то страна нанесет значительный ущерб объекту в Фордо.

По словам чиновника США, израильтяне сообщили администрации Трампа, что хоть они, возможно, не проникнут достаточно глубоко в гору с помощью бомб, однако они могут "сделать это с помощью людей".

Что происходит за кулисами

В последние дни, пока Трамп размышлял, стоит ли ему вступать в войну, его спецпредставитель Стив Уиткофф продолжил напрямую общаться с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Кроме того, в среду Трамп провел еще одно совещание в Ситуационном центре с участием своей команды по национальной безопасности. Встреча была посвящена войне между Израилем и Ираном.

"Терпение президента истощается с каждой минутой. Время для Ирана действительно поджимает, и все варианты рассматриваются", - заявил представитель США.