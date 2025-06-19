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США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо, - ABC

Четверг 19 июня 2025 04:24
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США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо, - ABC Фото: Трамп привыкает к идее уничтожения ядерного объекта Ирана (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты готовят не один, а несколько ударов по ядерному объекту Ирана - заводу по обогащению урана в Фордо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Это будет не один удар по объекту, а несколько. Сейчас идет движение, чтобы подготовиться к этому", - сказал источник, знакомый с разведданными.

Также он рассказал, что президент США Дональд Трамп свыкается с идеей по уничтожению иранского ядерного объекта. Речь о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе с целью защиты от воздушных атак.

Трамп готов бомбить Иран, но имеет сомнения

Напомним, по данным WSJ, Дональд Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Параллельно Axios пишет, что в последние Трампа беспокоит один ключевой вопрос, а именно: если США присоединятся к войне Израиля, то действительно ли американские противобункерные смогут уничтожить самый укрепленный ядерный объект Ирана.

В частности, он хочет убедиться, что такая атака - действительно необходима, не втянет США в затяжную войну, а также достигнет ключевой цели.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
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