США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо, - ABC

Соединенные Штаты готовят не один, а несколько ударов по ядерному объекту Ирана - заводу по обогащению урана в Фордо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Также он рассказал, что президент США Дональд Трамп свыкается с идеей по уничтожению иранского ядерного объекта. Речь о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе с целью защиты от воздушных атак.

"Это будет не один удар по объекту, а несколько. Сейчас идет движение, чтобы подготовиться к этому", - сказал источник, знакомый с разведданными.

Трамп готов бомбить Иран, но имеет сомнения

Напомним, по данным WSJ, Дональд Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Параллельно Axios пишет, что в последние Трампа беспокоит один ключевой вопрос, а именно: если США присоединятся к войне Израиля, то действительно ли американские противобункерные смогут уничтожить самый укрепленный ядерный объект Ирана.

В частности, он хочет убедиться, что такая атака - действительно необходима, не втянет США в затяжную войну, а также достигнет ключевой цели.

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