Израиль хочет создать "широкий международный фронт" против Ирана

Правительство Израиля продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Report .

"Израиль является единственной страной среди членов ООН, которую открыто призывает уничтожить другое государство - член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала", - заявил министр.

Коэн подчеркнул, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана утратило актуальность.

"На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов", - заявил министр.

При этом чиновник добавил, что у Израиля вызывают обеспокоенность и другие иранские разработки в сфере вооружений.

"Действия Ирана находят отражение не только в его стремлении получить ядерное оружие, но и в проекте ракет большой дальности, развитии беспилотных летательных аппаратов и финансировании международного терроризма", - подчеркнул Коэн.

Напомним, ранее МИД Ирана опроверг обвинения в военной поддержке России и угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно Россия получила от Ирана новую партию "Шахедов". Всего страна-агрессор получила около 1700 дронов.

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