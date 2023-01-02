ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль хочет создать "широкий международный фронт" против Ирана

Новина українською →
Тель-Авив, Понедельник 02 января 2023 19:25
Израиль хочет создать "широкий международный фронт" против Ирана Фото: глава МИД Израиля Эли Коэн (twitter.com/JComm_NewsFeeds)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Израиля продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Report.

"Израиль является единственной страной среди членов ООН, которую открыто призывает уничтожить другое государство - член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала", - заявил министр.

Коэн подчеркнул, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана утратило актуальность.

"На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов", - заявил министр.

При этом чиновник добавил, что у Израиля вызывают обеспокоенность и другие иранские разработки в сфере вооружений.

"Действия Ирана находят отражение не только в его стремлении получить ядерное оружие, но и в проекте ракет большой дальности, развитии беспилотных летательных аппаратов и финансировании международного терроризма", - подчеркнул Коэн.

Напомним, ранее МИД Ирана опроверг обвинения в военной поддержке России и угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно Россия получила от Ирана новую партию "Шахедов". Всего страна-агрессор получила около 1700 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Израиль Ядерное оружие
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины