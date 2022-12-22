Иран опровергает обвинения Зеленского и угрожает Украине

МИД Исламской Республики Иран опровергает обвинения в военной поддержке России и угрожает Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана .

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства страны, Иран осудил "неоднократные обвинения и грубые высказывания" президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики Иран, высказанные в Конгрессе США.

"Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Иран не снабжал ни одной стороны ни одной военной техникой для использования в войне в Украине", - заявил спикер министерства Насер Канаани.

Он также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана по поводу таких безосновательных обвинений не безгранично", - добавил Канаани.

Кроме того, спикер посоветовал украинскому президенту извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США.