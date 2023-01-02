Ізраїль хоче створити "широкий міжнародний фронт" проти Ірану

Уряд Ізраїлю продовжить у будь-який спосіб намагатися запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Зокрема, ізраїльська влада для цього має намір створювати широкий міжнародний фронт проти Тегерана.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Report .

"Ізраїль є єдиною країною серед членів ООН, яку відкрито закликає знищити іншу державу - член цієї організації. Ізраїль прагне будь-яким способом запобігти набуттю Іраном військового ядерного потенціалу", - заявив міністр.

Коен наголосив, що відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану втратило актуальність.

"На тлі сформованого міжнародного консенсусу, згідно з яким ядерна угода з Іраном більше не актуальна, ми зосередимося (поряд зі зміцненням власного незалежного потенціалу сил безпеки для кожного можливого сценарію) на зусиллях формування міжнародного фронту для зриву іранських ядерних планів", - заявив міністр.

При цьому урядовець додав, що в Ізраїлю викликають стурбованість та інші іранські розробки у сфері озброєнь.

"Дії Ірану знаходять відображення не лише у його прагненні отримати ядерну зброю, а й у проєкті ракет великої дальності, розвитку безпілотних літальних апаратів та фінансуванні міжнародного тероризму", - наголосив Коен.

Нагадаємо, раніше МЗС Ірану спростувало звинувачення у військовій підтримці Росії і погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно Росія отримала від Ірану нову партію "Шахедів". Загалом країна-агресор отримала близько 1700 дронів.

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