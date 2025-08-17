Израиль готовит эвакуацию жителей Газы перед новым наступлением, - Reuters

Как пишет издание, жителям Газы с 17 августа будут предоставлены палатки и другое оборудование для обустройства убежища перед перемещением из зон боевых действий.

Палаточное оборудование и другие вещи для обустройства временных убежищ будут доставлять через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. Их транспортировку будут осуществлять ООН и другие международные гуманитарные организации после проверки израильским Минобороны.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что перед началом наступления жителей Газы эвакуируют в так называемые "безопасные зоны". Именно город он назвал последним оплотом ХАМАСа. В то же время министр обороны Израэль Кац уточнил, что детали предстоящей операции еще прорабатываются.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов выразил обеспокоенность этими планами, подчеркнув, что переселение людей на юг Газы только углубит их страдания.

В то же время ООН приветствовала признание Израилем того, что потребность в жилье является насущной, и что палатки и другое оборудование снова позволят ввозить в Газу. "ООН и ее партнеры воспользуются этой возможностью", - заявил представитель.

Палестинские чиновники и представители ООН отмечают, что в Газе нет безопасных мест - даже в районах на юге анклава, куда Израиль планирует переселить гражданских.

В то же время группировка "Исламский джихад", сотрудничающая с ХАМАС, назвала действия Израиля "частью жестокой кампании по оккупации Газы" и "грубым нарушением международных конвенций".

Параллельно израильская армия активизировала боевые действия в окрестностях города, в частности в районах Зейтун и Шуджая, нанося авиаудары и осуществляя танковый обстрел. В пятницу военные начали новую операцию в Зейтуне, направленную на обнаружение взрывчатки, уничтожение туннелей и ликвидацию боевиков.