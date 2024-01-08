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Израиль готов вступить в войну с "Хезболлой", - Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил резервистам ЦАХАЛа, что Израиль предпочитает восстановить безопасность в районе северного города Кирьят-Шмона, не вступая в войну с "Хезболлой". Однако Израиль готов это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Хезболла" сильно ошиблась с нами в 2006 году и серьезно ошибается сейчас. Она видит здесь огромную силу, единство народа, решимость сделать все необходимое для восстановления безопасности на севере, и я говорю вам - это моя политика", - заявил он.

Нетаньяху выступил перед солдатами через несколько часов после того, как противотанковая ракета "Хезболлы" попала в город.

"Конечно, мы предпочитаем, чтобы это было сделано без широкомасштабной кампании, но это нас не остановит. Мы показали им пример того, что происходит с их друзьями на юге; то же самое произойдет и на севере. Мы сделаем все, чтобы восстановить безопасность", - заявил он. 

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

20 декабря прошлого года истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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