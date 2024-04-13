RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же, - Нетаньяху

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам государства заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

"Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана", – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильские системы защиты развернуты, государство "готово к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении".

"Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, общественность сильна", - сказал премьер, выразив благодарность США, Великобритании, Франции и другим странам за поддержку.

"Я установил четкий принцип - кто сделает нам больно, тому мы ответим тем же. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно", - заявил Нетаньяху.

Он призвал израильтян следовать директивам командования тыла.

"Мы выстоим вместе, и с Божьей помощью мы вместе преодолеем всех наших врагов", - сказал Нетаньяху.

Сегодня, 13 апреля, Нетаньяху созвал военный кабинет на фоне угрозы удара со стороны Ирана. В то же время, соседняя Иордания закрыла свое небо для авиации.

Около 23.00 по Киеву израильские СМИ сообщили, что Иран запустил ударные беспилотники в направлении территории Израиля.

С чего началось

В начале апреля по столице Сирии был нанесен ракетный удар, в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два высокопоставленных генерала.

Иран обвинил в нападении Израиль и пообещал "жестокий" ответ. Западные СМИ писали, что удар Ирана может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, США фиксируются перемещением оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраильИран