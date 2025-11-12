ua en ru
Украина становится мировым центром производства боевых дронов, - Bloomberg

Украина, Среда 12 ноября 2025 01:51
UA EN RU
Украина становится мировым центром производства боевых дронов, - Bloomberg Фото: украинские дроны (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Украина стремительно укрепила позиции на рынке беспилотных технологий, став одним из мировых лидеров в производстве дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Сегодня отечественные компании не только снабжают фронт, но и готовятся выходить на международные рынки, формируя новую архитектуру оборонной индустрии.

Украина стала мировым лидером по производству дронов

За короткое время украинская оборонная промышленность смогла превратить сектор беспилотных систем в стратегически важную отрасль.

Сейчас в стране ежегодно производится около 4 миллионов дронов различного типа — от FPV-моделей до дальнобойных ударных комплексов.

Для сравнения, в США этот показатель составляет примерно 100 тысяч аппаратов. Такой разрыв демонстрирует эффективность украинского подхода, основанного на гибкости, скорости и постоянных инновациях.

Рост производства стал возможен благодаря двум факторам — необходимости оперативно реагировать на российскую агрессию и растущему спросу со стороны стран НАТО.

Это позволило украинским производителям занять устойчивые позиции не только на внутреннем, но и на международном рынке.

Европейские партнерства и новые инвестиции

Ряд компаний уже расширяют присутствие в Европе. Например, Skyeton открыла площадку в Словакии, привлекая свыше 10 миллионов евро инвестиций.

Компания FlyWell готовит совместное производство с финской Summa Defence, а Fire Point получила поддержку от Дании для разработки ракетного топлива для крылатых систем Flamingo.

Перенос части производств за границу повышает устойчивость логистики и даёт доступ к западному финансированию, хотя требует соответствия более строгим нормам ЕС.

При этом украинские технологии, проверенные в реальных боевых условиях, вызывают интерес благодаря низкой себестоимости, простоте обслуживания и способности к быстрому восстановлению.

Потенциал экспорта и влияние на Европу

После многочисленных инцидентов с нарушением воздушного пространства в Европе страны НАТО активнее инвестируют в развитие своих оборонных возможностей.

Украинские дроны стали для них примером сочетания эффективности и доступности.

Эксперты отмечают, что современная война требует скорости и массового производства, а не исключительно дорогостоящих систем.

Украинские власти уже заявили о намерении развивать экспорт вооружений и создать представительства в Берлине и Копенгагене для продвижения продукции.

Аналитики считают, что экспорт дронов способен обеспечить устойчивый финансовый поток, направленный на исследования и масштабирование производства.

В то же время в Европе рассматривается переход к модели постоянного оборонного финансирования, что может укрепить сотрудничество с Украиной и ускорить развитие технологий.

Напоминаем, что Россия подтвердила готовность вернуться к переговорам с Украиной в Стамбуле, однако, как отмечают представители Москвы, инициативы по возобновлению диалога до сих пор остаются без ответа со стороны Киева.

Отметим, что Украина вернула из временно оккупированных территорий значительное количество детей и подростков в рамках программы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение несовершеннолетних, незаконно вывезенных в Россию.

