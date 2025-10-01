RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город

Фото: Исраэль Кац, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Газы могут покинуть город через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ. Это их последний шанс выехать из зоны активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца в соцсети X.

По словам главы Минобороны, израильские военные уже завершили захват "оси Ницарим" (военный термин, который используют в Израиле для обозначения стратегической линии, проходящей через бывшее место поселения евреев в Секторе Газа и соединяющей север и юг анклава). Таким образом, ЦАХАЛ фактически разделил Сектор Газа на две части - северную и южную. 

Кац уточнил, что такой успех Армии обороны Израиля усилит осаду вокруг города Газа. Также любой, кто захочет покинуть город в южном направлении, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты Армии обороны Израиля.

"Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят перебраться на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции в самом городе Газа перед лицом продолжающейся в полную силу активности Армии обороны Израиля. Те, кто останутся в Газе, будут террористами и пособниками терроризма", - предупредил Кац. 

Он отметил, что израильская армия готова ко всем вариантам развития событий и решительно намерена продолжать свои действия до возвращения всех заложников и разоружения ХАМАСа на пути к окончанию войны.

Мирный план Трампа

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп представил мирный план по Сектору Газа. Он предусматривает прекращение боевых действий на территории анклава, а также лишение власти ХАМАС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, а террористы ХАМАС пока не дали ответа.

Вчера, 30 сентября, Трамп поставил для ХАМАС дедлайн. По словам американского лидера, боевики должны отреагировать на его идеи в течение 3-4 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа