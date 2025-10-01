Ізраїль дав жителям Гази останній шанс покинути місто

За словами голови Міноборони, ізраїльські військові вже завершили захоплення "осі Ніцарім" (військовий термін, який використовують в Ізраїлі для позначення стратегічної лінії, що проходить через колишнє місце поселення євреїв у Секторі Газа і з'єднує північ і південь анклаву). Таким чином, ЦАХАЛ фактично розділив Сектор Газа на дві частини - північну і південну.

Кац уточнив, що такий успіх Армії оборони Ізраїлю посилить облогу навколо міста Газа. Також будь-хто, хто захоче покинути місто в південному напрямку, буде змушений проходити через контрольно-пропускні пункти Армії оборони Ізраїлю.

"Це останній шанс для жителів Гази, які хочуть перебратися на південь і залишити терористів ХАМАС в ізоляції в самому місті Газа перед обличчям триваючої на повну силу активності Армії оборони Ізраїлю. Ті, хто залишаться в Газі, будуть терористами і посібниками тероризму", - попередив Кац.

Він зазначив, що ізраїльська армія готова до всіх варіантів розвитку подій і має намір рішуче продовжувати свої дії до повернення всіх заручників і роззброєння ХАМАСу на шляху до закінчення війни.