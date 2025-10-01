UA

Ізраїль дав жителям Гази останній шанс покинути місто

Фото: Ісраель Кац, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителі Гази можуть покинути місто через контрольно-пропускні пункти ЦАХАЛ. Це їхній останній шанс виїхати із зони активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца в соцмережі X.

За словами голови Міноборони, ізраїльські військові вже завершили захоплення "осі Ніцарім" (військовий термін, який використовують в Ізраїлі для позначення стратегічної лінії, що проходить через колишнє місце поселення євреїв у Секторі Газа і з'єднує північ і південь анклаву). Таким чином, ЦАХАЛ фактично розділив Сектор Газа на дві частини - північну і південну.

Кац уточнив, що такий успіх Армії оборони Ізраїлю посилить облогу навколо міста Газа. Також будь-хто, хто захоче покинути місто в південному напрямку, буде змушений проходити через контрольно-пропускні пункти Армії оборони Ізраїлю.

"Це останній шанс для жителів Гази, які хочуть перебратися на південь і залишити терористів ХАМАС в ізоляції в самому місті Газа перед обличчям триваючої на повну силу активності Армії оборони Ізраїлю. Ті, хто залишаться в Газі, будуть терористами і посібниками тероризму", - попередив Кац.

Він зазначив, що ізраїльська армія готова до всіх варіантів розвитку подій і має намір рішуче продовжувати свої дії до повернення всіх заручників і роззброєння ХАМАСу на шляху до закінчення війни.

 

Мирний план Трампа

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп представив мирний план щодо Сектора Гази. Він передбачає припинення бойових дій на території анклаву, а також позбавлення влади ХАМАС.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав план, а терористи ХАМАС поки що не дали відповіді.

Учора, 30 вересня, Трамп поставив для ХАМАС дедлайн. За словами американського лідера, бойовики мають відреагувати на його ідеї протягом 3-4 днів.

