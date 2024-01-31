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Израиль не будет выводить войска из Газы, - Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не собирается выводить войска из Газы и освобождать палестинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Следует отметить, что основными целями Нетаньяху считает 

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газы. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

В ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

25 января стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу для работы над новым соглашением по освобождению заложников в секторе Газа.

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НетаньяхуХАМАСИзраиль