Глава ЦРУ отправится в Европу для работы над сделкой по освобождению заложников в Газе, - WP

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни направить директора ЦРУ Уильяма Бернса для оказания помощи в заключении сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе, и прекращение боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Официальные лица, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что Бернс отправится на переговоры в Европу и встретится с главами израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Египет и Катар являются ключевыми посредниками между Израилем и ХАМАС, боевой группировкой, чья трансграничная атака 7 октября положила начало войне в Секторе Газа. Эти две страны помогли добиться первоначальной паузы в боевых действиях и освобождения заложников в ноябре.

Ожидается, что обсуждения Бернса в Европе будут основываться на его телефонных разговорах с коллегами, а также на работе главного представителя Белого дома по Ближнему Востоку Бретта Макгурка, который на этой неделе провел соответствующие встречи в Дохе и Каире.

Израильтяне также предложили высокопоставленным лидерам ХАМАС согласиться покинуть Газу, но один чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что эта идея не устраивает боевиков, которые готовы умереть как мученики в палестинском анклаве.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Армия Израиля в ответ начала военную операцию против боевиков в районе Сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

По данным The Wall Street Journal, израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.

Впоследствии переговоров в ходе обмена заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.