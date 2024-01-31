Ізраїль не буде виводити війська з Гази, - Нетаньяху

Варто зазначити, що основними цілями Нетаньяху вважає

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектора Гази. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

У листопаді внаслідок переговорів з обміну заручниками, бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Однак згодом сторони поновили активні бойові дії в регіоні.

Згодом Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

25 січня стало відомо, що глава ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Європи для роботи над новою угодою зі звільнення заручників у Секторі Газа.