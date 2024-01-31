Израиль не будет выводить войска из Газы, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не собирается выводить войска из Газы и освобождать палестинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Нетаньяху рассказал, что к нему поступают сообщения о различных возможных соглашениях. Он подчеркнул, что эта война не завершится до тех пор, пока Израиль не достигнет всех своих целей.

Следует отметить, что основными целями Нетаньяху считает ликвидацию ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы безопасности Израиля.

"Мы не будем выводить наши войска из сектора Газа", – добавил премьер Израиля.

Следует отметить, что накануне в Париже прошли переговоры. Высокопоставленные представители разведки США, Катара, Египта и Израиля собрались, чтобы обсудить соглашение по прекращению конфликта. Иерусалим назвал эти переговоры "конструктивными".

Представитель боевиков ХАМАС заявил, что группировка уже получила и изучает предложение, предусматривающее прекращение конфликта в Газе и освобождение заложников.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газы. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

В ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

25 января стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу для работы над новым соглашением по освобождению заложников в секторе Газа.