Ізраїль не буде виводити війська з Гази, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не збирається виводити війська з Гази та звільняти палестинських в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Нетаньяху розповів, що до нього надходять повідомлення про різні можливі угоди. Він наголосив, що ця війна не завершиться, поки Ізраїль не досягне всіх своїх цілей.

Варто зазначити, що основними цілями Нетаньяху вважає ліквідацію ХАМАС, звільнення усіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для безпеки Ізраїлю.

"Ми не будемо виводити наші війська з сектора Газа", - додав прем'єр Ізраїлю.

Варто зазначити, що напередодні у Парижі відбулися переговори. Високопоставлені представники розвідки США, Катару, Єгипту та Ізраїлю зібралися, щоб обговорити угоду щодо припинення конфлікту. Єрусалим назвав ці перемовини "конструктивними".

Представник бойовиків ХАМАС заявив, що угруповання вже отримало і вивчає пропозицію, яка передбачає припинення конфлікту в Газі та звільнення заручників.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектора Гази. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

У листопаді внаслідок переговорів з обміну заручниками, бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Однак згодом сторони поновили активні бойові дії в регіоні.

Згодом Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

25 січня стало відомо, що глава ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Європи для роботи над новою угодою зі звільнення заручників у Секторі Газа.