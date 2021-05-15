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ХАМАС заявив про початок атаки Ізраїлю: на півдні завили сирени

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Ізраїль, Субота 15 травня 2021 03:44
ХАМАС заявив про початок атаки Ізраїлю: на півдні завили сирени Фото: Ізраїль обстріляли ракетами (twitter.com \ paldf5)
Автор: Наталья Скороход

У керівництві палестинкою угруповання ХАМАС заявили про початок атаки Ізраїлю. Це відповідь на зіткнення ізраїльських військ і палестинців на західному березі, в результаті якого були поранені 10 палестинців і десятки поранені.

Про це повідомляє Times of Israel.

Після півночі по Беер-Шеві в Ізраїлі було зроблено кілька пострілів. Більшість ракет, випущених по Беер-Шеві, впали на відкритій місцевості, а кілька інших були перехоплені "залізним куполом".

Крім того, повідомляється, що три жінки отримали легкі поранення в той час, як намагалися сховатися від ракет в притулок.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що продовжує завдавати ударів по місцях запуску ракет ХАМАС, більшість з яких знаходяться під землею.

На півдні Ізраїлю звучать сирени, що попереджають про ракетний напад. Їх чутно в містах Ашдод, Ашкелон, Гедера, Беер-Шева і прилеглих невеликих населених пунктах.

Обстріл Ізраїлю стався після зіткнень між ізраїльськими військами та палестинцями на частині окупованого західного берега в околицях Рамалли, Наблуса та інших міст. Там сотні палестинців вийшли на протести проти кампанії в Секторі Гази і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

Відзначається, що ізраїльські сили використовували сльозогінний газ, гумові кулі і вогонь, а палестинці кидали бомби із запальною сумішшю і камені. В результаті 10 палестинців були застрелені солдатами, десятки були поранені.

Нагадаємо, у Секторі Гази загинули 120 людей, близько тисячі отримали поранення. Це дані з початку конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупованнями.

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