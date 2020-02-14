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Ізраїльська авіація вдарила по столиці Сирії

Новини » В світі     14.02.2020 - 00:29
Ізраїльська авіація вдарила по столиці Сирії
Скрыншот (t.me/izotope/3668)

Сирійські ЗМІ повідомляють, що сили ППО Сирії були задіяні для відбиття ракетної атаки

Літаки ВПС Ізраїлю в ніч на п'ятницю завдали ракетних ударів по цілях у районі столиці Сирії Дамаска. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

У свою чергу, сирійські державні ЗМІ повідомляють, що сили ППО Сирії були задіяні для відбиття ракетної атаки.

Поки немає даних про цілі ізраїльських ударів.

Ізраїльські військові періодично проводять такі ракетні обстріли території Сирії. Як правило, цілями стають об'єкти, на яких перебувають бійці ліванського угруповання "Хезболла", які воюють в Сирії на боці Дамаску, або іранські військові радники.

Нагадаємо, 6 лютого Ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару в районі Голанських висот, де базуються ополченці, підтримувані Іраном. Також були нанесені удари в околицях Дамаска, Дару, Ель-Кунейтра і Риф Дамаск. В результаті обстрілу загинули щонайменше 23 людини.

Іран пригрозив рішучими діями Ізраїлю через обстріл повстанців у Сирії, підтримуваних Тегераном.

Раніше РБК-Україна писало, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі (Сирія). Посол США Джеймс Джеффрі вже відбув в Анкару, "щоб узгодити кроки у відповідь".

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